К ним в руки попадет золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым суждено выиграть в лотерее с 10 октября

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Известная в России предсказательница Василиса Володина определила три знака зодиака, которым предстоит добиться значительных успехов в октябре. С этого момента ваша жизнь изменится к лучшему навсегда. Овен

Вы движетесь в правильном направлении; осталось лишь сделать несколько важных выборов, для которых у вас уже имеются все необходимые ресурсы. Не бойтесь риска, используйте свою энергию, которая сейчас на высоте, и действуйте без промедления. Особенное везение вас ожидает при участии в лотерейных мероприятиях.

Лев

Львы также смогут испытать свою удачу. Ваша природная харизма и уверенность в себе послужат главным козырем на пути к счастливой жизни. Доверяйте своей интуиции — в нужный момент она подскажет вам верное решение.

Стрелец