К ним в руки попадет золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым суждено выиграть в лотерее с 10 октября
- 20:57 9 октября
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- Инга Межевикина
Известная в России предсказательница Василиса Володина определила три знака зодиака, которым предстоит добиться значительных успехов в октябре. С этого момента ваша жизнь изменится к лучшему навсегда.
Овен
Вы движетесь в правильном направлении; осталось лишь сделать несколько важных выборов, для которых у вас уже имеются все необходимые ресурсы. Не бойтесь риска, используйте свою энергию, которая сейчас на высоте, и действуйте без промедления. Особенное везение вас ожидает при участии в лотерейных мероприятиях.
Лев
Львы также смогут испытать свою удачу. Ваша природная харизма и уверенность в себе послужат главным козырем на пути к счастливой жизни. Доверяйте своей интуиции — в нужный момент она подскажет вам верное решение.
Стрелец
Для Стрельцов удача станет реальностью лишь тогда, когда вы поверите в нее. По какой-то причине вы потеряли свой оптимизм, и его необходимо срочно вернуть. Верьте в светлое будущее, которое обязательно настанет, если вы сами распахнете для него двери.