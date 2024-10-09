"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники в основном берут плацкарт

Для множества путешественников важны комфорт и удобство при организации поездки. Обычным считается, что купейные вагоны обеспечивают более спокойную и уютную атмосферу. Но опытные туристы понимают, что плацкарт может быть выгоднее и практичнее.

Автор канала Strike отмечает, что при приобретении билета на плацкарт велика вероятность попасть в новый вагон. Это связано с тем, что РЖД активно занимается обновлением именно этих вагонов, в отличие от купейных, которые зачастую остаются без модернизации.