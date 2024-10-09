"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники в основном берут плацкарт
- 00:00 10 октября
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- Инга Межевикина
Для множества путешественников важны комфорт и удобство при организации поездки. Обычным считается, что купейные вагоны обеспечивают более спокойную и уютную атмосферу. Но опытные туристы понимают, что плацкарт может быть выгоднее и практичнее.
Автор канала Strike отмечает, что при приобретении билета на плацкарт велика вероятность попасть в новый вагон. Это связано с тем, что РЖД активно занимается обновлением именно этих вагонов, в отличие от купейных, которые зачастую остаются без модернизации.
Современные модели плацкартных вагонов оснащены кондиционерами и биотуалетами, в каждом отсеке имеются розетки, а иногда и у каждого места. Кроме того, здесь больше пространства для багажа благодаря наличию третьих полок, чего в купе нет.
Пассажиры с опытом поездок в плацкарте подчеркивают комфортный микроклимат этих вагонов. Благодаря открытой планировке здесь не бывает излишне холодно или душно.
Помимо этого, РЖД часто предлагает акции и скидочные билеты на плацкартные места, особенно для школьников и семей с детьми, что делает поездки ещё более привлекательными.
Таким образом, вопреки общепринятому мнению, плацкарт может стать отличным выбором для экономичного и удобного путешествия по железной дороге.