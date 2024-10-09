"С сегодняшнего дня – строго запрещено": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз

Фото из архива "Про Город"

Пожилым гражданам объявили о новой мере ограничений для лиц от 60 лет и старше, которую начали применять многие банки России. Эти меры направлены на то, чтобы предостеречь пенсионеров от попыток обмана, связанных с их пенсиями, как сообщил специалист по пенсиям Сергей Власов, по данным PRIMPRESS.

Как пояснил Власов, финансовые учреждения предпринимают новые шаги по отношению к пенсионерам. Эти меры касаются случаев, когда пожилые граждане становятся жертвами обманщиков.

«Согласно статистике, мошенники зачастую выбирают для своих действий людей в возрасте от 60 лет, надеясь на их доверчивость. Для этого используются самые типичные и известные мошеннические приемы», – подчеркнул Власов.

Так, пенсионеру могут позвонить и сказать, что его средства пытаются перевести за границу. Это может вызвать у человека сильное беспокойство, и он решает предпринять что угодно, чтобы избежать перевода. Однако злоумышленники убеждают пенсионера самому перевести деньги на кажущийся безопасным счет.

«Пенсионеры всё чаще самостоятельно идут в банк, чтобы снять значительные суммы и передать их мошенникам. Работники банков, замечая это, стали уточнять цели таких переводов у пенсионеров. Благодаря этому удается предотвратить потерю средств у пожилых людей. Таким образом, банки фактически начинают ограничивать возможность перевода пенсионных накоплений злоумышленникам», – добавил Власов.