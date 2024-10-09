Любимый чай Сталина — идеальное средство от всех бед: лечит бессонницу и чистит

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Монарда, известная также как "чай Освего" в честь одноименного индейского племени и как "Сталинский чай" из-за Иосифа Сталина, является удивительным многолетником, сообщает источник. Сталинский чай замечательно подходит для решения множества проблем: от избавления от бессонницы до поддержания чистоты организма. Исторические источники утверждают, что Сталин часто пил чай из листьев этого растения перед сном, что способствовало его быстрому засыпанию и хорошему отдыху. Такой напиток помогал ему просыпаться в отличном настроении. Монарда укрепляет иммунитет, защищает от простуд и предотвращает желудочные расстройства.

Это растение может достигать двух метров в высоту и излучает приятный аромат. Например, двойчатая монарда имеет мягкий вкус, а сладковатые цветы могут служить отличным дополнением к салатам и десертам. Листья монарды испускают аромат, сочетающий нотки бергамота и мяты, из-за чего её часто называют русским бергамотом или конской мятой.

Лимонная монарда обладает более насыщенным и ярким вкусом. Её запах активно используется в парфюмерии, а цветы отмечаются выраженным мятным привкусом. Несмотря на различия, оба вида растения чрезвычайно полезны и богаты витаминами.