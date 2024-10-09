Сыктывкарский подросток отсудил более 400 тысяч рублей после падения с третьего этажа заброшенного дома

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Юный житель Сыктывкара выиграл дело в суде, добившись выплаты компенсации за моральный ущерб вследствие инцидента в заброшенном строении. Согласно информации, предоставленной пресс-службой суда, 26 июля 2022 года 14-летний юноша находился в старом заброшенном здании. Будучи на третьем этаже, он поскользнулся и провалился через отверстие на первом этаже. Несчастный случай привёл к серьёзным травмам: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы пяти позвонков в грудном отделе и другие повреждения. Мальчика оперативно доставили в больницу.

Он проходил лечение до 5 августа. После этого через своего представителя он обратился в суд с требованием компенсации за нанесённый моральный вред в размере пяти миллионов рублей.

Следственные мероприятия, проведённые вскоре после несчастного случая, показали, что доступ к зданию был полностью открыт: ограждения отсутствовали, охраны на объекте не было, что делало его проходимым для всех желающих. Здание оказалась панельно-кирпичным, с выбитыми рамами и окнами, и на момент происшествия не использовалось.

В судебных документах указано, что это строение было приобретено ответчиком в мае 2019 года.

Сыктывкарским городским судом было вынесено решение, согласно которому ответчик обязан в двухмесячный срок, начиная с момента вступления решения в силу, заблокировать доступ на территорию с помощью установки ограждений, убрать строительный мусор с участка, а в течение 33 месяцев привести объект в соответствие с благоустроительными нормами.