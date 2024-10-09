Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей вакцинироваться от гриппа
- 16:45 9 октября
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- Инесса Богатая
В Коми прививку от гриппа получил каждый четвертый человек, об этом сообщает издание "БНК".
В регионе зафиксирован рост случаев заболеваний ОРВИ. За последнюю неделю к врачам в поликлинику обратились свыше 10 тысяч жителей. Стоит отметить, что эпидемический порог в Коми превышен на 58,3%.
Глава республики Владимир Уйба в видеообращении от 8 октября обратил внимание на необходимость проведения вакцинации против гриппа.
"Один из эффективных способов избежать заболевания и его серьезных последствий — это прививки. Иммунитет, полученный от гриппа в предыдущем году, не гарантирует защиту в текущем. Поэтому важно ежегодно проходить вакцинацию с использованием обновлённой вакцины", — отметил Владимир Уйба.
По его информации, в регион поступило достаточное количество вакцин, которые уже распределены по медицинским учреждениям.
Вакцина обеспечивает защиту от трех основных штаммов, которые доминируют в нынешнем сезоне. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в осенне-зимний период ожидается распространение вирусов гриппа A(H1N1), также известного как свиной грипп, гриппа A(H3N2), или гонконгский грипп, и вирусов типа B.
Желающие могут получить прививку в поликлинике по месту жительства бесплатно либо в мобильных пунктах вакцинации.