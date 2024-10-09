Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей вакцинироваться от гриппа

В Коми прививку от гриппа получил каждый четвертый человек, об этом сообщает издание "БНК".

В регионе зафиксирован рост случаев заболеваний ОРВИ. За последнюю неделю к врачам в поликлинику обратились свыше 10 тысяч жителей. Стоит отметить, что эпидемический порог в Коми превышен на 58,3%.

Глава республики Владимир Уйба в видеообращении от 8 октября обратил внимание на необходимость проведения вакцинации против гриппа.