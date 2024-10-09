С 10 октября каждый день штраф по 1000 рублей – всех, у кого есть батарея в квартире, ждёт неприятный сюрприз

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Фото из архива "Про Город"

Использование тепловой энергии без заключения официального соглашения с поставщиком может привести к значительным финансовым потерям для пользователей. Незаконное потребление тепла способно увеличить расходы. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать правовые требования и действовать в соответствии с законодательством, сообщает источник.

Последствия отсутствия договора на использование тепловой энергии

Одним из основных последствий потребления тепла без заключенного соглашения является определение объема использованной энергии не по фактическим данным, а исходя из средних показателей. Это может привести к тому, что счет выставляется на основе максимальных нагрузок, даже если реальное потребление было ниже. В результате итоговая сумма может превышать фактическое количество использованного тепла.

В некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург, за несоблюдение норм потребления могут применяться повышенные коэффициенты к тарифам, что увеличивает затраты на тепловую энергию для тех, у кого нет договора или кто превышает установленные объемы.

Ответственность и наложение штрафов

При отсутствии договора на потребление тепла предусмотрены административные меры, включая штрафы и требования возмещения убытков поставщику. Размер компенсации может доходить до полутора раз от стоимости потребленной энергии.

Важно отметить, что при отсутствии договора расчеты производятся за весь период с момента последней проверки, который может составлять до трех лет. Отсутствие проверок в течение длительного времени может стать серьезной финансовой нагрузкой для потребителя.

Как избежать проблем

Для избегания таких последствий необходимо вовремя заключать договор с поставщиком тепла. Это позволить контролировать фактическое потребление энергии и оплачивать только те объемы, которые реально были использованы. Договор также позволяет использовать измерительные приборы для точного учета и предотвращения переплат.