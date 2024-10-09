Сыктывкарец Петр Музыка запустил серию подкастов для родителей
- 12:00 9 октября
- 6+
- Инесса Богатая
Сыктывкарец запустил серию подкастов для родителей “Маленькая личность”. Автор проекта — видеограф, режиссер и по совместительству отец Петр Музыка.
Первый подкаст вышел в начале августа 2024 года. Петр Музыка вместе с супругой оборудовали кухню-гостинную под свою студию для съемок.
“Мы с женой стали родителями в конце февраля этого года. Позже пришла в голову идея снимать подкасты на тему родительства и детей. Нам самим это очень интересно, и хочется поделиться полезной информацией со зрителями”, - рассказывает автор.
В выпусках проекта раскрываются такие важные темы, как сепарация от родителей и детей, правильное развитие ребенка, воспитание малышей с особенностями и другие.
Для съемок в подкастах Петр приглашает разных специалистов. У него в гостях уже были психолог, нейропсихолог, сурдопедагог, врач-неонатолог и специалист по двигательному развитию малышей.
“Серия подкастов "Маленькая личность" будет полезен не только родителям, но и для всех. Ведь вчерашний ребенок - это сегодня взрослый человек”, - подытожил Петр Музыка.
Пока выпуски выходят раз в две недели. Их можно посмотреть здесь.