Сыктывкарец Петр Музыка запустил серию подкастов для родителей

Сыктывкарец запустил серию подкастов для родителей “Маленькая личность”. Автор проекта — видеограф, режиссер и по совместительству отец Петр Музыка.

Первый подкаст вышел в начале августа 2024 года. Петр Музыка вместе с супругой оборудовали кухню-гостинную под свою студию для съемок.

“Мы с женой стали родителями в конце февраля этого года. Позже пришла в голову идея снимать подкасты на тему родительства и детей. Нам самим это очень интересно, и хочется поделиться полезной информацией со зрителями”, - рассказывает автор.

В выпусках проекта раскрываются такие важные темы, как сепарация от родителей и детей, правильное развитие ребенка, воспитание малышей с особенностями и другие.

Для съемок в подкастах Петр приглашает разных специалистов. У него в гостях уже были психолог, нейропсихолог, сурдопедагог, врач-неонатолог и специалист по двигательному развитию малышей.