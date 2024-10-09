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Сыктывкарец Петр Музыка запустил серию подкастов для родителей

Сыктывкарец Петр Музыка запустил серию подкастов для родителейФото: Петр Музыка

Сыктывкарец запустил серию подкастов для родителей “Маленькая личность”. Автор проекта — видеограф, режиссер и по совместительству отец Петр Музыка. 

Первый подкаст вышел в начале августа 2024 года. Петр Музыка вместе с супругой оборудовали кухню-гостинную под свою студию для съемок. 

“Мы с женой стали родителями в конце февраля этого года. Позже пришла в голову идея снимать подкасты на тему родительства и детей. Нам самим это очень интересно, и хочется поделиться полезной информацией со зрителями”, - рассказывает автор. 

В выпусках проекта раскрываются такие важные темы, как сепарация от родителей и детей, правильное развитие ребенка, воспитание малышей с особенностями и другие. 

Для съемок в подкастах Петр приглашает разных специалистов. У него в гостях уже были психолог, нейропсихолог, сурдопедагог, врач-неонатолог и специалист по двигательному развитию малышей.

“Серия подкастов "Маленькая личность" будет полезен не только родителям, но и для всех. Ведь вчерашний ребенок - это сегодня взрослый человек”, - подытожил Петр Музыка. 

Пока выпуски выходят раз в две недели. Их можно посмотреть здесь.

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