Проезд в автобусах подорожает сразу в двух городах Коми
- 16:00 9 октября
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- Инесса Богатая
В Печоре увеличится плата за проезд на городских автобусах, а в Ухте затронут изменения тарифов на пригородных маршрутах. Об этом сообщает "БНК".
Республиканский комитет по тарифам уже утвердил два новых приказа.
Так, согласно документу, первый касается Печоры и устанавливает новые предельные максимальные тарифы для регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в этом районе. Отметим, что новый максимальный тариф сейчас составляет 24 рубля, заменяя прежний, равный 21 рублю, который действовал с июня 2022 года. Проезд в пригородных автобусах останется на прежнем уровне — 3, 44 рубля за километр, этот тариф установлен еще в марте 2021 года.
Также в Ухте, согласно второму приказу, стоимость проезда на городских автобусах остается неизменной, составляя 30 рублей, как это было подтверждено в марте 2023 года. Однако стоимость билетов на пригородные маршруты возрастет, так как тариф увеличен с 3, 05 рубля до 3, 38 рубля за километр пробега. Тариф на междугородние перевозки остается на прежней отметке в 2, 85 рубля за километр, что действует с конца 2021 года.