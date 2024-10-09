Под Сыктывкаром мужчина попал под поезд и потерял руку
- 12:30 9 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре поезд мужчина травмировался под поездом. Об этом сообщает "Комиинформ". Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте начало проверку по факту происшествия.
Как пишет "Комиинформ" со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, 9 октября возле Сыктывкара между рельсами лежал человек. Машинист поезда №305 попробовал экстренно остановиться. Однако избежать наезда не удалось, мужчина получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу на карете "скорой" помощи.
Дополнительные подробности выясняются.
Также отметим, что в телеграмм-каналах имеется информация о том, что пострадавшему под поездом мужчине оторвало руку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми был осужден мужчина на полтора года тюрьмы за то, что предоставлял жилье наркоманам. Он самостоятельно изготавливал запрещенные вещества. Его квартира неоднократно использовалась для этих целей с февраля по май 2024 года. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.