Под Сыктывкаром мужчина попал под поезд и потерял руку

В Сыктывкаре поезд мужчина травмировался под поездом. Об этом сообщает "Комиинформ". Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте начало проверку по факту происшествия.

Как пишет "Комиинформ" со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, 9 октября возле Сыктывкара между рельсами лежал человек. Машинист поезда №305 попробовал экстренно остановиться. Однако избежать наезда не удалось, мужчина получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу на карете "скорой" помощи.