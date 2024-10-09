Всем, у кого квартира в собственности: новые жесткие нормы с 10 октября – выселят легко
- 21:30 9 октября
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- Инга Межевикина
Проблема с задержкой выписки предыдущего владельца недвижимости может вызвать ряд трудностей для новых хозяев квартиры. Так произошло с одной семьей, которая приобрела квартиру, а прежний владелец уверил их, что скоро выпишется.
Но, несмотря на обещания, прошло 10 лет, а ситуация не изменилась. В результате новые владельцы решили обратиться в суд для разрешения данного вопроса. Историю об этом случае опубликовал канал "Юридические тонкости" в социальных сетях (16+).
Главный довод истцов заключался в том, что прежний собственник давно не живет в квартире и не является членом их семьи, а также не участвовал в оплате коммунальных расходов. Тем не менее, начисления за использование некоторых коммунальных услуг учитывали его присутствие, что увеличивало финансовую нагрузку на новых собственников.
Суд принял сторону истцов, указав, что бывший владелец утратил право на использование жилья с момента его продажи. Такое решение позволило новым собственникам снять его с регистрационного учета, избавившись от дополнительных платежей за мнимого жильца.
Возникает вопрос: зачем ждать 10 лет, если можно было сразу подать на суд? На практике подобные ситуации происходят регулярно. Обычно новые владельцы пытаются разрешить проблему мирным путем, надеясь на честность прежнего владельца. Однако если это не приносит результатов, лучше не откладывать обращение в суд, как только становится понятно, что бывший собственник не выполняет своих обязательств.
Таким образом, новые владельцы имеют право обращаться в суд за выпиской предыдущего собственника, если тот фактически не живет в квартире и не оплачивает коммунальные услуги. Закон встает на защиту интересов новых собственников, и обычно суды поддерживают их право на снятие таких лиц с учета, передает sevastopolmedia.ru.