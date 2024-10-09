Всем, у кого квартира в собственности: новые жесткие нормы с 10 октября – выселят легко

Проблема с задержкой выписки предыдущего владельца недвижимости может вызвать ряд трудностей для новых хозяев квартиры. Так произошло с одной семьей, которая приобрела квартиру, а прежний владелец уверил их, что скоро выпишется.

Но, несмотря на обещания, прошло 10 лет, а ситуация не изменилась. В результате новые владельцы решили обратиться в суд для разрешения данного вопроса. Историю об этом случае опубликовал канал "Юридические тонкости" в социальных сетях (16+).