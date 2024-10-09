В Заполярье таксист получил штраф за работу без лицензии

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Воркутинский таксист оштрафован за работу без лицензии. Об этом сообщает "БНК". Мужчина получил за свое оказанное транспортное обслуживание 150 рублей, однако заплатит государству как минимум в 13 раз больше.

Отдел МВД Воркуты обратился в Арбитражный суд Коми с просьбой привлечь к ответственности 31-летнего индивидуального предпринимателя за нарушение.

Согласно материалам дела, 29 июля 2024 года в 14:34 предприниматель, управляя арендованным Hyundai Solaris, перевез пассажира от дома №11А на улице Димитрова до Дома культуры шахтеров. За поездку было получено 150 рублей безналичным расчетом через приложение.

Этот предприниматель не состоит в трудовых отношениях с компаниями, предоставляющими услуги такси, и не имеет необходимого разрешения, так как в ФГИС "Такси" нет данных о лицензии.

По выявленному правонарушению был составлен протокол, после чего дело направили в суд для решения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности.