В Заполярье таксист получил штраф за работу без лицензии
- 20:15 9 октября
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- Инесса Богатая
Воркутинский таксист оштрафован за работу без лицензии. Об этом сообщает "БНК".
Мужчина получил за свое оказанное транспортное обслуживание 150 рублей, однако заплатит государству как минимум в 13 раз больше.
Отдел МВД Воркуты обратился в Арбитражный суд Коми с просьбой привлечь к ответственности 31-летнего индивидуального предпринимателя за нарушение.
Согласно материалам дела, 29 июля 2024 года в 14:34 предприниматель, управляя арендованным Hyundai Solaris, перевез пассажира от дома №11А на улице Димитрова до Дома культуры шахтеров. За поездку было получено 150 рублей безналичным расчетом через приложение.
Этот предприниматель не состоит в трудовых отношениях с компаниями, предоставляющими услуги такси, и не имеет необходимого разрешения, так как в ФГИС "Такси" нет данных о лицензии.
По выявленному правонарушению был составлен протокол, после чего дело направили в суд для решения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности.
Поскольку лицензии у предпринимателя при проверке не оказалось, арбитражный суд постановил взыскать с воркутинца штраф в размере 4 тысяч рублей, уточнив, что в случае уплаты 2 тысяч рублей в течение 20 дней наказание будет считаться выполненным. Решение пока не вступило в законную силу.