В Сыктывкаре лишь 38% работодателей вакцинируют сотрудников

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В этом году 34% работодателей не предпринимают действий для предотвращения распространения гриппа среди сотрудников. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на исследование сервиса Superjob. В опросе Superjob поучаствовали представители бизнеса и активные жители столицы Республики Коми.

Так, согласно данным сервиса, прививку от гриппа организуют в 38% компаний. В 9% закупают медицинские маски, 6% внедряют очистку воздуха, а 5% полагаются на народные средства, такие как мед, лимон и имбирь. У 4% опрошенных в офисах имеются санитайзеры и препараты для повышения иммунитета, включая витамины и БАДы.

Исследование среди экономически активных горожан выявило, что только 29% считают прививку от гриппа необходимой ежегодно. Также добавим, что половина участников против такого подхода, аргументируя это изменчивостью вируса и важностью укрепления иммунитета здоровым образом жизни. Остальные 20% не определились с мнением.