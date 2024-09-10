Сыктывкарке требуется срочная реабилитация после разрыва аневризмы

фото со страницы Михаила Ющак

После произошедшего кровоизлияния, сыктывкарке нужна помощь московских врачей. До этого лета в семье сыктывкарки Юлии Ющак было все хорошо. Девушка работала фельдшером-лаборантом в Центре гигиены и эпидемиологии РК. С любящим мужем они воспитывали двух дочек 12 и 14 лет. Один день разделил их жизнь на “до” и “после”.

7 июля 2024 у Юлии сильно заболела голова, и начались судороги. Оказалось, у девушки произошел разрыв аневризмы головного мозга, или простыми словами – кровоизлияние в мозг. Выжить после такого удается единицам. Врачи успели провести операцию и спасти девушке жизнь. Затем сыктывкарку ждали долгие недели реанимации.

3 сентября девушку перевели в неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. После операции Юлия не встает с больничной койки и не может дышать без трахеостомы. Также девушку мучают спазмы и судороги в конечностях. Сыктывкарка узнает родных и близких, и пытается с ними заговорить.

Сейчас Юлии требуется реабилитация. Но не каждый центр может принять ее с трахеостомой, без которой девушка пока не может обходиться. На запрос семьи откликнулись московские реабилитологи.

Клиника запросила на это – 1,192 миллиона рублей. Кроме того девушку невозможно транспортировать самолетом. Для этого ее придется направить наземным путем, что обойдется еще в 250 тысяч рублей.