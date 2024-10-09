С 10 октября во всех школах РФ отменят популярный предмет - дети злятся, а учителя ликуют

Фото из архива "Про Город"

Российское Министерство просвещения планирует внедрить изменения в федеральные учебные программы для начального, основного и среднего общего образования. 18 сентября 2024 года был опубликован проект приказа, предусматривающий изменения в ряде ключевых аспектов учебного процесса.

Нововведения в программе физической культуры

Одна из предлагаемых поправок затрагивает предмет "Физическая культура". Из списка вариативных спортивных модулей планируется исключить такие дисциплины, как гольф и чир-спорт. Эти виды спорта больше не будут рассматриваться как доступные варианты для занятий физкультурой в образовательных учреждениях. Это решение принято с целью более рационального использования учебного времени и усиления фокуса на традиционные виды спорта, которые уже получили широкую поддержку в школах.

Изменения в терминологии

Проект также предусматривает замену некоторых терминов в учебных материалах на более понятные школьникам выражения. Например, термины "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие" будут заменены формулировками, которые, по мнению Министерства просвещения, будут более доступными для учащихся всех возрастов. Этот шаг призван облегчить понимание сложных социальных и психологических тем в образовательном контексте.

Внедрение поурочного планирования

Важным изменением также станет введение поурочного планирования по предметам, требующим непосредственного применения. Эта мера направлена на создание более четкой структуры учебного процесса, что позволит учителям более эффективно планировать уроки и обеспечивать системное освоение учебного материала. Благодаря этому планированию педагоги смогут более оперативно реагировать на успехи и затруднения учащихся, что повысит результативность обучения.

Совершенствование оценки качества образования