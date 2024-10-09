В Воркуте молодой пешеход попал под колеса авто

В Воркуте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и общественного транспорта.

Как сообщили представители Управления Госавтоинспекции Республики Коми, инцидент зафиксирован вчера, 8 октября, около половины шестого вечера. За рулем автобуса марки ПАЗ, следовавшего по маршруту №22 "Вокзал - Тиман", находился 65-летний водитель. На участке дороги напротив дома №2 по улице Привокзальной произошло столкновение с пешеходом, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек 20-ти лет двигался справа налево по направлению движения транспортного средства и оказался под колесами.