В Воркуте молодой пешеход попал под колеса авто
- 09:50 9 октября
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- Татьяна Зубова
В Воркуте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и общественного транспорта.
Как сообщили представители Управления Госавтоинспекции Республики Коми, инцидент зафиксирован вчера, 8 октября, около половины шестого вечера. За рулем автобуса марки ПАЗ, следовавшего по маршруту №22 "Вокзал - Тиман", находился 65-летний водитель. На участке дороги напротив дома №2 по улице Привокзальной произошло столкновение с пешеходом, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек 20-ти лет двигался справа налево по направлению движения транспортного средства и оказался под колесами.
В результате аварии пострадавший получил травму головы, включая черепно-мозговое травму, сотрясение, а также ушибы на носу, подбородке и грудной клетке. Госпитализация ему не потребовалась.
Напомним, ранее в Коми пожилой водитель улетел в кювет, в результате чего его авто опрокинулось на крышу. Несмотря на столь серьезную аварию, мужчина отделался незначительными травмами, потому госпитализация не потребовалась.