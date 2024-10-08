Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем это делаю — новый лайфхак от немецких хозяек

Часто люди приобретают туалетную бумагу в упаковках по несколько штук. Некоторые оставляют её просто в ванной, но только не немецкие хозяйки. Эти дамы обязательно помещают один рулон в холодильник.

Этот маленький трюк помогает решить сразу два вопроса. Во-первых, бумага поглощает избыточную влагу, а во-вторых, удаляет неприятные запахи, пишет hibiny.ru.