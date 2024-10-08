Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем это делаю — новый лайфхак от немецких хозяек
- 13:11 8 октября
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- Инга Межевикина
Часто люди приобретают туалетную бумагу в упаковках по несколько штук. Некоторые оставляют её просто в ванной, но только не немецкие хозяйки. Эти дамы обязательно помещают один рулон в холодильник.
Этот маленький трюк помогает решить сразу два вопроса. Во-первых, бумага поглощает избыточную влагу, а во-вторых, удаляет неприятные запахи, пишет hibiny.ru.
За счёт впитывающих свойств бумаги, продукты в холодильнике сохраняются дольше. Она помогает устранить конденсат с задней стенки устройства.
Туалетная бумага также поддерживает свежий запах в холодильнике. Чтобы усилить её действие, можно обработать край рулона смесью соды. Для этого понадобятся три чайные ложки соды, полчайной ложки соли, 10 капель эфирного масла и две чайные ложки воды. Таким способом можно превратить обычную туалетную бумагу в освежитель воздуха.
Рекомендуется заменять рулон 2−4 раза в месяц. Использованную бумагу следует выбросить, поскольку она станет слишком влажной и непригодной для дальнейшего использования.