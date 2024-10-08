Закинула лист герани под холодильник — и бед не знаю: вот к чему это привело — все домашние вздохнули свободно

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Герань — неприхотливое домашнее растение, которое полюбилось цветоводам за нарядный внешний вид и приятный аромат. Осенью и весной герань принято обрезать для формирования красивого кустика. Не спешите выбрасывать листья и веточки — это настоящая-палочка выручалочка для хозяек.

Дело в том, что насыщенный, объемный, терпкий аромат герани с легкими нотками мяты невыносим для многих насекомых-вредителей. При этом запах листики сохраняют даже в засушенном виде.

Полезно разложить листья герани там, где часто заводятся незваные «гости», например тараканы. От запаха они не погибнут, но совершенно точно покинут неприятную для них территорию, если помещение будет источать этот запах.

Пучки герани можно положить под холодильник, у мусорного ведра под раковиной, а также в шахте, где проходят трубы. Насекомых отпугнет растительный аромат и они не посмеют забежать на вашу территорию.

Не менее эффективно против тараканов эфирное масло герани. Для этого капните пару капель масла по периметру квартиры или дома.