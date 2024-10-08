Химическая отрава в яркой бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

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Недавнее расследование вновь демонстрирует, что даже в такой, казалось бы, простой области, как изготовление растительных масел, существует значительная проблема с недобросовестностью некоторых участников рынка. Обнаружено множество нарушений

В последние годы вопросы качества пищевых продуктов приобрели особую актуальность для российских покупателей. Поэтому исследование, выполненное "Роскачеством" и касающееся известных брендов растительных масел, привлекло внимание общественности.

Проверка 57 образцов растительных масел, доступных на российском рынке, выявила множество тревожных тенденций, ставящих под сомнение честность и профессионализм ряда крупных компаний в этой области. Хотя большинство образцов формально не содержали явных нарушений или опасных веществ, эксперты из Роскачества обнаружили серьёзные проблемы, связанные с несоответствием заявленных характеристик фактическим свойствам продукта. Это вызывает серьезные сомнения в подлинности и прозрачности работы многих производителей, подрывая доверие потребителей.

Одной из ключевых проблем, выявленных в ходе исследования, стало значительное расхождение между реальными данными о продукте и информацией на упаковке и в рекламе от производителей. В растительных маслах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" обнаружены серьёзные несоответствия, что может свидетельствовать как о нарушениях в производственном процессе, так и о намеренных искажениях рецептуры.

Другая проблема связана с отклонениями в содержании жирных кислот в маслах марок "Кубань" и "Green Ray". Эти несоответствия также ставят под сомнение добросовестность некоторых производителей и могут представлять реальные угрозы для здоровья потребителей. Более того, эксперты Роскачества отмечают, что помимо проблем с соответствием заявленным характеристикам, в ряде случаев возникали подозрения о преднамеренной фальсификации.