Осенний сюрприз от РЖД: теперь в поездах запрещено делать это — как будут ездить пассажиры

С приходом осени, когда многие жители России продолжают путешествия по стране, важно обратить внимание на правила, принятые осенью прошлого года, которые продолжают действовать и в 2024 году, сообщает источник. Обновлённые правила для пассажиров поездов

Одно из основных изменений касается использования нижних полок теми, кто купил билеты на верхние места. Теперь каждый должен оставаться на своём месте, но предусмотрены временные отрезки для использования нижних полок:

С 7:00 до 10:00 — для утреннего перекуса

С 12:00 до 15:00 — для обеда

С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса

Эти меры были введены из-за жалоб пассажиров, занимающих верхние полки, им не хватало возможностей для комфортного приёма пищи.

Ограничения для использования гаджетов

Введены новые правила использования электронных устройств в поездах. Пассажирам запрещается слушать музыку или использовать гаджеты на полной громкости. Также запрещены музыкальные репетиции, что помогает поддерживать комфортную обстановку.

Советы по покупке билетов

Чтобы избежать сложностей с приобретением билетов на летние маршруты, рекомендуется делать это заранее. Билеты доступны для покупки за 90 дней до даты отправления. Ожидание с покупкой может привести к нехватке мест и необходимости отмены поездки.

Дополнительные ограничения

На поездах РЖД действуют и другие ограничения: