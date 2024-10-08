Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по скидке

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Итоги крупного исследования качества молочных продуктов на российском рынке, проведенного экспертным центром "Росконтроль", были ошеломляющими. Из более чем 50 проверенных торговых марок молока большая часть оказалась поддельной. Это указывает на то, что в продуктах, которые мы ежедневно приобретаем для себя и семьи, найдены добавки, не соответствующие заявленным стандартам качества и безопасности.

Лидеры и неудачники

Среди проверенных образцов были как явные лидеры, так и те, которые вызвали серьезные опасения. Торговые марки "Экомилк" (жирность 3,2%), "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки" получили высокие оценки специалистов. В этих продуктах не обнаружено растительных жиров и сухого молока, что свидетельствует о их натуральности.

Однако, результаты проверки выявили и тревожные моменты. В черный список попали бренды "Маруся", "Честное коровье молоко" и "36 копеек". В их молоке обнаружены кишечная палочка и фитостерины, что указывает на наличие растительных жиров и нарушение санитарных стандартов.

Опасности фальсификации

Потребление поддельной молочной продукции может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно это касается людей с лактозной непереносимостью или аллергиями на определенные компоненты. Кроме того, наличие патогенных микроорганизмов в молоке может стать причиной пищевых отравлений.

Как выбирать качественное молоко?

Ввиду полученных данных "Росконтроль" советует покупателям быть внимательнее при выборе молочной продукции. Эксперты рекомендуют учитывать следующие аспекты:

Состав: Изучайте информацию на упаковке. В настоящем молоке не должно быть растительных жиров, сухого молока и других добавок. Производитель: Предпочтение стоит отдавать проверенным брендам с хорошей репутацией. Срок годности: Обратите внимание на срок годности продукта. Свежесть молока сохраняется недолго. Упаковка: У качественного молока она должна быть герметичной, без повреждений и отчетливо промаркированной.

Что делать при обнаружении подделки?