Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сверкает чистотой: не останется и намека на налет и желтизну — микробы тоже сбегут

Унитаз очень быстро загрязняется. Это заслуженно считается самым грязным местом в доме. Со временем на унитазе помимо обычных загрязнений появляется известковый налет и желтизна.

Мыть сантехнику нужно часто, так как на ней скапливается множество бактерий. Однако обычное мытье навряд ли справится с полным уничтожением микробов. Также с трудом можно избавиться от желтого налета.