В Прилузье 72-летний пенсионер перевернулся на иномарке
- 09:50 8 октября
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- Татьяна Зубова
На территории Прилузья произошла авария, в которой пострадал 72-летний пенсионер.
Как следует из материалов Госавтоинспекции Республики Коми, происшествие зафиксировали вчера, 7 октября, около четырех часов дня. Пожилой водитель, управляя Nissan Note, следовал из Сыктывкара в сторону Кирова. На 522-м километре автодороги "Вятка" водитель потерял контроль над управлением автомобиля, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет, расположенный справа по ходу движения, и перевернулось.
В результате ДТП мужчина получил ушиб бедра и закрытую травму челюсти. Госпитализация не потребовалась. Благодаря использованию ремней безопасности, удалось избежать более серьезных последствий.
Напомним, ранее в Коми осудили молодого водителя, что насмерть сбил двух переходов. Юношу заключили под стражу до ноября. Сторона защиты в апелляционной жалобе просила перевести парня под домашний арест, однако суд оставил решение предыдущей инстанции без изменений.