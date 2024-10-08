В Прилузье 72-летний пенсионер перевернулся на иномарке

На территории Прилузья произошла авария, в которой пострадал 72-летний пенсионер.

Как следует из материалов Госавтоинспекции Республики Коми, происшествие зафиксировали вчера, 7 октября, около четырех часов дня. Пожилой водитель, управляя Nissan Note, следовал из Сыктывкара в сторону Кирова. На 522-м километре автодороги "Вятка" водитель потерял контроль над управлением автомобиля, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет, расположенный справа по ходу движения, и перевернулось.