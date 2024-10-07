Педагоги из Коми приняли участи в IV Всероссийском форуме классных руководителей

Фото организаторов и участников от Коми

С 3 по 5 октября в московском Гостином дворе прошел форум классных руководителей, куда пригласили тысячу лучших педагогов и кураторов колледжных групп из всей России. Об этом сообщает "Комиинформ".

На форуме обсуждались вопросы взаимодействия в педагогических коллективах, безопасность, воспитание через ценности и методы профориентации.