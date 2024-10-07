Педагоги из Коми приняли участи в IV Всероссийском форуме классных руководителей
- 01:00 8 октября
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- Инесса Богатая
С 3 по 5 октября в московском Гостином дворе прошел форум классных руководителей, куда пригласили тысячу лучших педагогов и кураторов колледжных групп из всей России. Об этом сообщает "Комиинформ".
На форуме обсуждались вопросы взаимодействия в педагогических коллективах, безопасность, воспитание через ценности и методы профориентации.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, поздравил участников с Днем учителя, подчеркнув значимость учительской профессии для формирования новых граждан страны. Он отметил, что благодаря президентским инициативам создана система поддержки и развития образования.
86 послов форума, включая Дмитрия Воробьёва из Коми, получили благодарственные письма от президента за вклад в развитие региональных сообществ. Среди представителей Коми на форуме были Светлана Горина, Галина Кулинич, Юлия Сердитова и другие.
Галина Кулинич из Сыктывкара отметила насыщенность программы форума, где обсуждались актуальные образовательные вопросы и обменивались проверенными методиками. Юлия Сердитова из Гимназии искусств впервые приняла участие и ощутила принадлежность к преданному педагогическому сообществу.
Форум был организован Министерством просвещения РФ по указу президента Владимира Путина. АНО "Диалог Регионы" выступила стратегическим партнёром мероприятия.