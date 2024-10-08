В Сыктывкаре к осеннему призыву в армию подготовили более 60 водителей
- 14:30 8 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 66 молодых людей были подготовлены по военно-учетным специальностям перед началом службы в армии. Об этом сообщает "Комиинформ".
Администрация столицы Коми рассказала об анализе подготовки граждан в 2023-2024 учебном году.
Так, обучение граждан для военной службы по указанным специальностям выполнялось в соответствии с заданиями, установленными военным комиссариатом Сыктывкара, а также районов Сыктывдин и Корткерос в Республике Коми на 2023-2024 год.
Специалистов обучали в сыктывкарской школе ДОСААФ России. Комиссариату было поручено подготовить 66 человек к осеннему призыву 2024 года, среди которых 57 должны были получить категорию водителя "C", а двое - "CE". Задача по обучению была выполнена полностью.
Также добавим, что в рамках осенней призывной кампании 2023 года проведен целевой призыв граждан с учётом приобретённых ими военно-учетных специальностей.
Напомним, в Коми в 2024 году в образовательные учреждения поступили более 400 педагогов, из которых большая часть - молодые специалисты.