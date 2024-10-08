Плодородность земли значительно вырастет: после выкопки лука и чеснока внесите в почву это — не навоз и не компост
- 07:13 8 октября
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- Инга Межевикина
Чтобы сделать почву более плодородной, нет необходимости постоянно её рыхлить и добавлять удобрения. Можно организовать компостную грядку, где овощи будут отлично расти и давать великолепный урожай.
Агроном Ксения Давыдова объяснила «Хибинам», как это осуществить.
Создание траншеи. После уборки лука или чеснока выкопайте глубокую траншею в центре грядки.
Заполнение органикой. Летом и осенью наполняйте траншею скошенной травой, листьями, опилками и сорняками (без корневищ), а также другими органическими материалами.
Стимулирование работы бактерий. Поливайте грядку препаратом «Байкал», чтобы ускорить процесс разложения органики и насытить почву чистым перегноем.
Полив. В сухие периоды регулярно увлажняйте грядку.
В октябре засыпьте органику слоем земли и накройте грядку плёнкой для ускорения разложения.
Компостная грядка превосходит обыкновенную компостную кучу. В такой грядке органика разлагается прямо в грунте, насыщая его полезными веществами. В результате образуется богатая и воздушная почва, способствующая отличному урожаю. Попробуйте сделать компостную грядку и убедитесь в этом сами.