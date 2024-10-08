Плодородность земли значительно вырастет: после выкопки лука и чеснока внесите в почву это — не навоз и не компост

Фото из архива "Про Город"

Чтобы сделать почву более плодородной, нет необходимости постоянно её рыхлить и добавлять удобрения. Можно организовать компостную грядку, где овощи будут отлично расти и давать великолепный урожай. Агроном Ксения Давыдова объяснила «Хибинам», как это осуществить.

Создание траншеи. После уборки лука или чеснока выкопайте глубокую траншею в центре грядки.

Заполнение органикой. Летом и осенью наполняйте траншею скошенной травой, листьями, опилками и сорняками (без корневищ), а также другими органическими материалами.

Стимулирование работы бактерий. Поливайте грядку препаратом «Байкал», чтобы ускорить процесс разложения органики и насытить почву чистым перегноем.

Полив. В сухие периоды регулярно увлажняйте грядку.

В октябре засыпьте органику слоем земли и накройте грядку плёнкой для ускорения разложения.