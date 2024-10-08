В Сыктывкаре из-за ремонтных работ перекрыли несколько улиц города

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре в связи с проведением работ на коммунальных сетях перекрыты некоторые улицы. На официальном сайте городской администрации размещены соответствующие постановления. В документе указано, что ограничения продлятся до 25 октября включительно.

Частичное ограничение движения транспорта введено на улице Мича-Яг, в районе дома № 1/1, где перекрыта половина проезжей части.

Аналогичная ситуация сложилась и в микрорайоне Чит. Здесь полностью перекрыта проезжая часть недалеко от дома № 43. Водители могут использовать объездные пути через улицу 65-летия Победы и дополнительные проезды до дома 39/1 в микрорайоне, включая пути от улицы Пермской.

Улица Снежная в районе дома № 11 также полностью закрыта для движения транспорта, а объездные маршруты проходят по улицам Пермская и Набережная.