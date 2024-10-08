В Коми половину заболевших ОРВИ составляют взрослые
- 10:45 8 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Вдвое превышен эпидемиологический порог по республике, что в основном связано с заболеваемостью среди взрослого населения и детей младше 14 лет. О такой статистике сообщает Роспотребнадзор по Коми.
Так, согласно данные регионального ведомства, в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года в Коми обратились к врачам 10 083 человека с симптомами ОРВИ, из них 4984 — несовершеннолетние. Среди заболевших 49,4% составляют дети младше 14 лет, а 50,6% — взрослые. В целом, эпидемиологический порог в республике превышен на 58,3%, что в значительной степени связано с заболеваемостью среди взрослых и школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
Кроме того, отметим, организации, проводившие тестирование на вирусы гриппа и ОРВИ, выявили присутствие респираторных вирусов, не связанных с гриппом.
Напомним, из-за заболеваемости школы в Коми начали закрываться на карантин, вводимый на 21 день. Добавим, что в числе первых учебных заведений в сентябре были закрыты гимназия имени А.С. Пушкина (корпус на улице Петрозаводской, 4) и школа №1 поселка Троицко-Печорск.