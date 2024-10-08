В Коми половину заболевших ОРВИ составляют взрослые

Вдвое превышен эпидемиологический порог по республике, что в основном связано с заболеваемостью среди взрослого населения и детей младше 14 лет. О такой статистике сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Так, согласно данные регионального ведомства, в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года в Коми обратились к врачам 10 083 человека с симптомами ОРВИ, из них 4984 — несовершеннолетние. Среди заболевших 49,4% составляют дети младше 14 лет, а 50,6% — взрослые. В целом, эпидемиологический порог в республике превышен на 58,3%, что в значительной степени связано с заболеваемостью среди взрослых и школьников в возрасте от 7 до 14 лет.