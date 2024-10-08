В Сыктывкаре разбирают детский городок рядом с ТЦ "Детский мир"
- 11:45 8 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре, на пересечении улиц Коммунистической и Первомайской, начался разбор детского городка рядом с торговым центром "Детский мир". Об этом сообщает "Комиинформ".
"Это прекрасное место для детей, там всегда многолюдно, и я тоже часто приходила туда с ребенком. Сегодня увидела, что территория обнесена лентой, а рабочие разбирают горки. Что происходит? Неужели мы останемся без такого замечательного пространства для детей? " — жалуется горожанка.
Как сообщает издание "Комиинформ", в МКП "Жилкомсервис" подтвердили, что действительно, начались работы по демонтажу аварийных элементов игрового комплекса в сквере "Детский мир".
Жителей просят внимательно следить за детьми и не пускать их на разборные конструкции.
При этом в мэрии заверили, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности детского досуга. После ремонта конструкции будут восстановлены.
Напомним, в связи с работами на коммунальных сетях в Сыктывкаре закрыты некоторые дороги. На сайте администрации города опубликованы соответствующие решения, в которых указано, что ограничения продлятся до 25 октября включительно.