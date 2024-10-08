Выходные переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Фото из архива "Про Город"

Российское Министерство труда объявило о существенных изменениях в календаре праздничных и выходных дней на следующие два года. Главная задача этих нововведений — улучшить баланс между трудом и отдыхом граждан и сделать календарь нерабочих дней более логичным. Продолжительные новогодние праздники: семейные встречи и подготовка к новому году

Одним из ключевых изменений станет увеличение длительности новогоднего отдыха в 2025 году. Граждане России смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это время позволит людям полностью восстановиться в кругу родных и друзей, а также подготовиться к началу нового рабочего года.

Министерство труда отмечает, что более продолжительные новогодние каникулы предоставят россиянам возможность не только отпраздновать Новый год, но и качественно отдохнуть перед началом рабочих будней. Короткие отпуска часто не позволяют полноценно расслабиться, что может негативно сказаться на продуктивности и общем самочувствии.

Два этапа майских праздников: больше времени для значимых событий

Среди других значительных перемен – разделение майских праздничных дней на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. По мнению Минтруда, это будет способствовать тому, чтобы россияне могли не только отметить День весны и труда, но и отдать дань памяти в честь Дня Победы.

Подобное распределение майских выходных способствует полноценному отдыху и позволяет принять участие в мероприятиях, посвящённых героическому подвигу советского народа, что, в свою очередь, укрепляет культурную преемственность и передает патриотические ценности.

Новые выходные: повышение уровня жизни

В дополнение к этому, Министерство труда предложило сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, чтобы облегчить подготовку к новогодним торжествам и дать возможность провести этот время с родными.

К новогодним и майским праздникам Минтруд добавил полный перечень официальных выходных на 2025 год:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы)

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества)

с 8 по 9 марта (Международный женский день)

с 1 по 4 мая (День весны и труда)

с 8 по 11 мая (День Победы)

с 12 по 15 июня (День России)

с 2 по 4 ноября (День народного единства)

31 декабря (канун Нового года)

Эти изменения позволят россиянам заранее планировать свой отдых и более эффективно распределять рабочее время в течение года. Министерство также рассматривает возможность переноса выходных для продления традиционных праздников, что может положительно сказаться на качестве жизни населения.