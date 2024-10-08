В Коми в 2024 году в образовательные учреждения прибыли 450 педагогов

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Глава Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении рассказал о мерах привлечения кадров в отрасль "Образование". В 2024 году в образовательные организации прибыло 450 педагогов, из них 228 – молодые специалисты. Также губернатор региона подчеркнул, что в Республике Коми востребованы учителя иностранных, русского языков и математики.

Кроме того, Владимир Уйба рассказал о мерах поддержки педагогов в регионе. Так, например, учителя в сельской местности получают оклады на 25% выше, чем в городах. Молодым специалистам в городах и поселках доплачивают 25%, в сельской местности – 30%. Программа "Земский учитель" привлекла 49 учителей, выплаты составляют 1 миллион рублей при условии работы на 5 лет.