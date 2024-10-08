В Коми в 2024 году в образовательные учреждения прибыли 450 педагогов
- 12:45 8 октября
- 6+
- Инесса Богатая
Глава Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении рассказал о мерах привлечения кадров в отрасль "Образование".
В 2024 году в образовательные организации прибыло 450 педагогов, из них 228 – молодые специалисты. Также губернатор региона подчеркнул, что в Республике Коми востребованы учителя иностранных, русского языков и математики.
Кроме того, Владимир Уйба рассказал о мерах поддержки педагогов в регионе. Так, например, учителя в сельской местности получают оклады на 25% выше, чем в городах. Молодым специалистам в городах и поселках доплачивают 25%, в сельской местности – 30%. Программа "Земский учитель" привлекла 49 учителей, выплаты составляют 1 миллион рублей при условии работы на 5 лет.
Также муниципалитеты реализуют местные программы: в Троицко-Печорском районе выплачивают подъемные 250 тысяч рублей для специалистов с высшим, 150 тысяч рублей – со средним образованием. В Воркуте с 1 января 2024 года выплачивают 500 тысяч рублей прибывшим из других мест. Заключаются договоры целевого обучения, в которых учатся 95 студентов. Ведутся проекты "Молодые педагоги", "Опорные школы", "Методический актив" и "Мобильный методист". Открыты педагогические классы, в 2024-2025 учебном году их 75 с охватом 1 077 учащихся.