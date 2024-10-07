Стали известны причины остановки строительства на набережной в Кировском парке в Сыктывкаре

Жителям Сыктывкара объяснили причину остановки строительных работ на набережной в Кировском парке. Об этом сообщает "Комиинформ".

Напомним, что ранее там была огорожена территория для создания центра досуга и отдыха. Работы даже начались, и был заложен фундамент будущего здания, однако сейчас на месте отсутствуют и техника, и рабочие. Фундамент зарос травой, а ограждение постепенно исчезает.