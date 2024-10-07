Стали известны причины остановки строительства на набережной в Кировском парке в Сыктывкаре
- 23:20 7 октября
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- Инесса Богатая
Жителям Сыктывкара объяснили причину остановки строительных работ на набережной в Кировском парке. Об этом сообщает "Комиинформ".
Напомним, что ранее там была огорожена территория для создания центра досуга и отдыха. Работы даже начались, и был заложен фундамент будущего здания, однако сейчас на месте отсутствуют и техника, и рабочие. Фундамент зарос травой, а ограждение постепенно исчезает.
Как передает "Комиинформ", в администрации Сыктывкар рассказали, что причиной является намерение мэрии вернуть участок, выделенный под строительство соцкультурного центра, в собственность муниципалитета.
Участок земли на набережной парка имени С.М. Кирова арендуется юридическим лицом и был отдан для строительства центра отдыха. Сейчас администрация Сыктывкара работает над возвращением этого участка в муниципальную собственность, выполняя правовые процедуры с целью предоставления арендатору другого земельного участка. Ввиду этого строительство приостановлено.
Администрация Сыктывкара планирует завершить процесс обмена земель к 2025 году.