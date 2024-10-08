Уже с 9 октября жизнь абсолютно всех неработающих россиян изменится навсегда: Голикова озвучила указ

Согласно последним данным Социального фонда, с 1 июля 2024 года произошло значительное повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров до 18 521 рубля. Этот шаг демонстрирует стремление государства улучшить финансовое положение пожилых людей.

Увеличение пенсионных выплат стало возможным благодаря дополнительной бюджетной поддержке. Как отметил заместитель председателя правительства, это важный шаг в оказании помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Однако изменения в пенсионной системе не ограничиваются только ростом пенсий. С 2024 года вступают в силу новые правила, которые позволят некоторым категориям граждан выйти на пенсию раньше положенного срока. К ним относятся инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники опасных производств, а также жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.