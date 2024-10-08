Главный эпидемиолог в Коми призвала вакцинировать детей от гриппа
- 16:00 8 октября
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- Инесса Богатая
Нина Овчинникова, главный эпидемиолог региона Коми, на прямой линии 7 октября, акцентировала внимание на том, что вакцинация является наилучшей защитой от гриппа. Об этом сообщает "БНК".
Врач отметила, что наиболее уязвимы перед заболеванием дети до трех лет, учащиеся, студенты, медицинские работники, специалисты в образовании и правоохранительных органах, работники коммунальных служб, а также люди с хроническими болезнями, беременные женщины и пожилые старше 60 лет.
"Наши дети часто страдают от острых респираторных инфекций. Эти эпизоды могут быть достаточно тяжелыми, нередко сопровождаются внебольничными пневмониями и другими осложнениями, которые могут повлиять на качество жизни в долгосрочной перспективе, вплоть до появления заболеваний, ведущих к инвалидности", - подчеркнула медик.
В настоящее время в республику поступило свыше 91 тысячи доз вакцин для детей и более 128 тысяч доз для взрослых, что рассчитано примерно на 60% жителей региона.
Напомним, в Коми половину заболевших ОРВИ составляет взрослое население региона.