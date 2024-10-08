Главный эпидемиолог в Коми призвала вакцинировать детей от гриппа

Нина Овчинникова, главный эпидемиолог региона Коми, на прямой линии 7 октября, акцентировала внимание на том, что вакцинация является наилучшей защитой от гриппа. Об этом сообщает "БНК".

Врач отметила, что наиболее уязвимы перед заболеванием дети до трех лет, учащиеся, студенты, медицинские работники, специалисты в образовании и правоохранительных органах, работники коммунальных служб, а также люди с хроническими болезнями, беременные женщины и пожилые старше 60 лет.