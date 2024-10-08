В Коми вновь похолодает

Коми ЦГМС предоставил информацию о погоде в республике на 8 октября.

В этот вторник ожидается переменная облачность. В ночное время на севере вероятен снег и мокрый снег, местами интенсивный, а на крайнем северо-востоке возможен слабый снег. В центральной части республики прогнозируются небольшие осадки, местами могут быть умеренными (возможен дождь и мокрый снег), в южной же части — вероятен лишь незначительный дождь. В ночь и утром в некоторых северных и центральных регионах возможно налипание мокрого снега. Днем в северных и центральных районах вероятны слабые осадки, местами на востоке интенсивность осадков может увеличиться (возможны снег, мокрый снег и дождь), в южных районах - без осадков.