В Коми вновь похолодает
- 06:30 8 октября
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- Татьяна Зубова
Коми ЦГМС предоставил информацию о погоде в республике на 8 октября.
В этот вторник ожидается переменная облачность. В ночное время на севере вероятен снег и мокрый снег, местами интенсивный, а на крайнем северо-востоке возможен слабый снег. В центральной части республики прогнозируются небольшие осадки, местами могут быть умеренными (возможен дождь и мокрый снег), в южной же части — вероятен лишь незначительный дождь. В ночь и утром в некоторых северных и центральных регионах возможно налипание мокрого снега. Днем в северных и центральных районах вероятны слабые осадки, местами на востоке интенсивность осадков может увеличиться (возможны снег, мокрый снег и дождь), в южных районах - без осадков.
Ветер изменит направление с южной на северную четверть со скоростью 7-12 м/с. Температура в ночные часы будет колебаться от -2 до +3 градусов, а при прояснениях на севере до -7. Днем столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, однако на крайнем северо-востоке возможно +2…-3°С.
В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируется. Ветер изменит свое направление с южного и юго-западного на северо-западный и северный, сохраняя скорость 7-12 м/с. Температура ночью составит +1…+3 градуса, а днем будет находиться в пределах +3…+5°С.