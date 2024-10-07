В Коми машинисты депо похитили около двух миллионов рублей у РЖД

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В Усть-Вымском районе были уличены машинисты депо в присвоении около 2 млн рублей у РЖД. Об этом сообщает "Комиинформ". Сыктывкарская транспортная прокуратура одобрила обвинительные заключения против трех машинистов локомотивного депо по уголовным делам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в зависимости от их роли и степени участия, они обвиняются по части третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).

Следствие утверждает, что машинисты предоставляли ложную информацию своему работодателю о съеме жилья в 2022 и 2023 годах во время командировок в Амурскую область. Ущерб, понесенный ОАО "РЖД", составил 1 млн 994 тыс. рублей.

Дела переданы в Усть-Вымский районный суд Коми для рассмотрения.