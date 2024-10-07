В Коми машинисты депо похитили около двух миллионов рублей у РЖД
- 21:45 7 октября
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- Инесса Богатая
В Усть-Вымском районе были уличены машинисты депо в присвоении около 2 млн рублей у РЖД. Об этом сообщает "Комиинформ".
Сыктывкарская транспортная прокуратура одобрила обвинительные заключения против трех машинистов локомотивного депо по уголовным делам.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в зависимости от их роли и степени участия, они обвиняются по части третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).
Следствие утверждает, что машинисты предоставляли ложную информацию своему работодателю о съеме жилья в 2022 и 2023 годах во время командировок в Амурскую область. Ущерб, понесенный ОАО "РЖД", составил 1 млн 994 тыс. рублей.
Дела переданы в Усть-Вымский районный суд Коми для рассмотрения.
Напомним, что контрольной группой Общественного совета Сыктывкара, при поддержке администрации Эжвинского района, был организован рейд в ответ на жалобы граждан на плохую работу маршрута №33а. Выяснилось, что нерегулярные автобусы на этом маршруте приводят к массовым скоплениям людей на остановках, заставляя жителей перебираться на уже переполненные автобусы №№18м и 54м. Частично проблема связана с тем, что на линию выходит гораздо меньше автобусов, чем предусмотрено контрактом, из 12 необходимых.