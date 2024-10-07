"Минус 18 градусов и бабье лето": погода будет шокировать россиян в ближайшие дни

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На грядущей неделе в Москве и области ожидается значительное снижение температур, и природа начнет готовить жителей столицы к этому уже в предстоящие выходные. Об этом рассказал Александр Шувалов, руководитель прогнозного центра «Метео». «В воскресенье будет своего рода пробный холод, который полноценно проявится к вторнику», — заметил специалист.

Так, 8 октября днем температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, при этом прогнозируются интенсивные осадки. Метеоролог добавил, что дожди, которые начались в пятницу и прекратились в субботу, возобновятся уже к вечеру следующего воскресенья.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова представила более оптимистичный прогноз на следующую неделю. По ее словам, самым дождливым днем стал понедельник, так как область сниженного атмосферного давления создаст условия для постоянных осадков почти на весь понедельник.

Тем не менее циклон все же принесет некоторую потепление в Москву. Ночью температура ожидается в пределах 6-8 градусов тепла, а днем будет достигать 15-17 градусов, что выше климатической нормы на 3 пункта, — отметила Позднякова.

В целом, по прогнозам Поздняковой, температурные показатели в течение месяца будут выше нормы. Также она уточнила, что в октябре в столице выпадет больше осадков, чем обычно в середине осени. В конце месяца дневные температуры могут снизиться до нуля, а ночью — до минус 2-7 градусов.

По информации от Александра Шувалова, сильные дожди ожидаются в нескольких городах России.

Начинает формироваться хорошо выраженный южный циклон. Обычно подобные явления сопровождаются обильными осадками. Я считаю, что во вторник он накроет Псков и Воронеж. Затем дождь пройдёт на Орел и Тулу.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что засуха в Москве и соседних регионах завершилась. Но в Черноземье, включая Белгородскую, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую и Курскую области, сильных осадков пока не ожидается. По словам синоптика, в прошлом месяце в этих регионах не было ни капли дождя.

В это время в начале октября в Нижнем Новгороде и Самаре наступит бабье лето. По данным Яндекс Погоды, в Нижний Новгород оно пришло 4 октября, а в Самару ожидается 11 или 12 числа. После этого почти вся Россия окажется под властью осени. Первый мороз и снег метеорологи прогнозируют к концу месяца, за исключением южных регионов, таких как Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар, где метеорологическая осень еще не началась.