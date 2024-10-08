В Коми из-за микоплазменной пневмонии начали закрывать школы на карантин

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В Коми начали закрывать школы на карантин из-за вспышки пневмонии, сообщает БНК. По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Коми Нины Овчинниковой, количество заболевших ОРВИ в Коми увеличивается и уже превысило эпидемический порог. Было зафиксировано множество случаев внебольничной пневмонии, причиной которой является микоплазма.

"Микоплазменная пневмония чаще всего встречается в организованных коллективах, особенно среди школьников. Скученность и большое количество учащихся способствуют распространению болезни. Начало у инфекции легкое – длительный кашель без температуры. Дети продолжают посещать занятия, заражая других. Из-за этой инфекции некоторые школы в Сыктывкаре и других муниципалитетах уже закрыты на карантин, который будет длиться 21 день", – приводит издание слова эксперта.

Родителям школьников рекомендовано обращаться к врачам, если их ребенок заболел. Только профессионалы могут точно диагностировать и назначить соответствующее лечение микоплазменной пневмонии. В школах советуют организовать утренний фильтр и поддерживать режим проветривания и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.