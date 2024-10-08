Нас ждет волна лютого холода и сильные снегопады: обновленный прогноз на грядущую неделю

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В этом году начало осени в России отмечено резкими изменениями климата. После нетипично теплых первых дней октября, в большинстве регионов страны ожидается резкое падение температуры, осадки и даже заморозки. Метеорологи предупреждают россиян об изменчивой погоде и рекомендуют готовиться к скорому приходу зимы.

Неожиданно теплое начало октября сменится традиционными для этого времени года холодами и осадками.

Как утверждают синоптики, в октябре в первые дни по всей территории России наблюдалась странно теплая погода, позволившая ощутить приближение "бабьего лета". Но эта благоприятная ситуация ненадолго — вскоре ей на смену придут холода и осадки.

Первыми ощутят приход холодов жители Дальнего Востока.

Согласно прогнозам Примгидромета, Приморский край первым испытает на себе холодную погоду. Уже с 7 октября в регион пришли значительные осадки из-за перемещения атмосферного фронта. Ночные температуры составят от 0 до +12°C, а дневные не превысят +8…+15°C.

Владивосток также переживет перемены погоды — ожидается понижение температуры и небольшой дождь с сильным северо-западным ветром. 7 октября в столице Приморья температура колебалась от +9 до +12°C, но уже 8 октября влияние антициклона приведет к прояснению и потеплению до +13…+19°C.

Сходные изменения ожидаются и в других районах Дальнего Востока, где в ближайшие дни прогнозируются осадки и понижение температуры.

В Центральной России сменяющаяся погода будет влиять на города от дождей до "бабьего лета" и обратно.

В европейской части страны также фиксируется сложная ситуация с погодой. В Москве, как сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, 7 октября был дождь, а температура по ночам будет выше обычной для начала октября: от +6 до +11°C, в дневное время от +12 до +17°C.

Однако в последующие дни в Московском регионе прогнозируется резкое похолодание. По мнению метеорологов, с 7 по 13 октября дневные температуры составят +6…+10°C, либо местами достигнут +15°C. Ночные температуры могут опускаться до -7°C.

В других частях Центрального федерального округа наблюдается аналогичная динамика. Например, в Красноярске следующей неделе выдвинута прогнозируемая температура от +6…+10°C и местами до +15°C. Однако, начиная со второй половины октября, ожидаются дожди со снегом, а дневные температуры будут падать до +1…+6°C, ночные — до -4…+2°C. В конце месяца возможны заморозки до -5°C.

Южные регионы страны также постигнут климатические колебания.

Метеорологи отмечают, что для южных областей России также характерны погодные аномалии. В Челябинской области 7, 10 и 11 октября предсказан мокрый снег, а в Магнитогорске он ожидается 11 октября. Ночные температуры приблизятся к нулю или даже опустятся ниже, указывая на приближение холодов.

Подобная ситуация складывается в других областях Урала и Сибири, где также прогнозируются осадки, похолодания и заморозки.

Таким образом, непродолжительное потепление в начале октября, которое воспринималось как "бабье лето", скоро сменится похолоданиями почти по всей стране.