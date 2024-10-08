Нас ждет волна лютого холода и сильные снегопады: обновленный прогноз на грядущую неделю
- 15:17 8 октября
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- Инга Межевикина
В этом году начало осени в России отмечено резкими изменениями климата. После нетипично теплых первых дней октября, в большинстве регионов страны ожидается резкое падение температуры, осадки и даже заморозки.
Метеорологи предупреждают россиян об изменчивой погоде и рекомендуют готовиться к скорому приходу зимы.
Неожиданно теплое начало октября сменится традиционными для этого времени года холодами и осадками.
Как утверждают синоптики, в октябре в первые дни по всей территории России наблюдалась странно теплая погода, позволившая ощутить приближение "бабьего лета". Но эта благоприятная ситуация ненадолго — вскоре ей на смену придут холода и осадки.
Первыми ощутят приход холодов жители Дальнего Востока.
Согласно прогнозам Примгидромета, Приморский край первым испытает на себе холодную погоду. Уже с 7 октября в регион пришли значительные осадки из-за перемещения атмосферного фронта. Ночные температуры составят от 0 до +12°C, а дневные не превысят +8…+15°C.
Владивосток также переживет перемены погоды — ожидается понижение температуры и небольшой дождь с сильным северо-западным ветром. 7 октября в столице Приморья температура колебалась от +9 до +12°C, но уже 8 октября влияние антициклона приведет к прояснению и потеплению до +13…+19°C.
Сходные изменения ожидаются и в других районах Дальнего Востока, где в ближайшие дни прогнозируются осадки и понижение температуры.
В Центральной России сменяющаяся погода будет влиять на города от дождей до "бабьего лета" и обратно.
В европейской части страны также фиксируется сложная ситуация с погодой. В Москве, как сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, 7 октября был дождь, а температура по ночам будет выше обычной для начала октября: от +6 до +11°C, в дневное время от +12 до +17°C.
Однако в последующие дни в Московском регионе прогнозируется резкое похолодание. По мнению метеорологов, с 7 по 13 октября дневные температуры составят +6…+10°C, либо местами достигнут +15°C. Ночные температуры могут опускаться до -7°C.
В других частях Центрального федерального округа наблюдается аналогичная динамика. Например, в Красноярске следующей неделе выдвинута прогнозируемая температура от +6…+10°C и местами до +15°C. Однако, начиная со второй половины октября, ожидаются дожди со снегом, а дневные температуры будут падать до +1…+6°C, ночные — до -4…+2°C. В конце месяца возможны заморозки до -5°C.
Южные регионы страны также постигнут климатические колебания.
Метеорологи отмечают, что для южных областей России также характерны погодные аномалии. В Челябинской области 7, 10 и 11 октября предсказан мокрый снег, а в Магнитогорске он ожидается 11 октября. Ночные температуры приблизятся к нулю или даже опустятся ниже, указывая на приближение холодов.
Подобная ситуация складывается в других областях Урала и Сибири, где также прогнозируются осадки, похолодания и заморозки.
Таким образом, непродолжительное потепление в начале октября, которое воспринималось как "бабье лето", скоро сменится похолоданиями почти по всей стране.
Метеорологи советуют гражданам различных регионов России заранее подготовиться к переменам погоды и приближению зимнего периода. Переход между осенью и зимой характеризуется непредсказуемыми изменениями климата. Специалисты призывают внимательно следить за прогнозами и быть готовыми к неприятным погодным условиям. Благодаря своевременной адаптации к новым климатическим условиям можно обеспечить комфорт и безопасность в повседневной жизни, сообщает SevastopolMedia.