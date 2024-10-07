Стоят копейки, а отстирывают лучше элитных: Роскачество выявило 5 лучших стиральных порошков

Фото из архива "Про Город"

В современном мире на рынке представлено множество моющих средств, но важнейшей задачей при стирке остается сохранение яркости и целостности тканей. Последние экспертные исследования популярных средств для стирки цветных вещей обнаружили лучшие решения для ухода за любимыми предметами гардероба.

Всеобъемлющая оценка моющих средств

Эксперты провели анализ 30 различных продуктов по 30 важным характеристикам, такими как их способность удалять трудновыводимые пятна, а также их безопасность для тканей и здоровья потребителей. Особое внимание уделили сохранению насыщенности цветов, предотвращению линьки и деликатному отношению к тканевой структуре.

Лидеры среди средств

"Аист" занял лидирующую позицию, заработав максимальные 5 баллов. Он эффективно справляется с пятнами и поддерживает яркость цветов даже после многократных стирок.

"Burti Color" занял второе место с 4,98 баллами. Он не только хорошо очищает, но и заботится о цвете тканей.

"Ariel", набравший 4,74 балла, занял третье место и известен своим приятным ароматом и безопасностью для материала.

"Dosia" делит четвертую позицию с "Ariel". Оба средства предотвращают выцветание и деформацию тканей.

"Reflect" завершает пятерку лидеров с 4,50 баллами, выделяясь способностью удалять даже жирные и уличные пятна.

Безопасность и надежность

Помимо эффективности, важно учесть и безопасность моющих средств. Эксперты подчеркивают, что средства, занявшие ведущие позиции, не содержат раздражающих веществ и аллергенов, что делает их безопасными для здоровья.

Итоги