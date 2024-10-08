Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 9 октября
- 10:05 8 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Пенсионеры в России могут обрадоваться новому указу, открывающему дополнительные возможности через их родных. По словам эксперта Анастасии Киреевой, даже те пожилые люди, которые уже не работают, теперь могут рассчитывать на налоговые вычеты.
Ранее такая льгота была доступна только официально трудоустроенным лицам, но теперь возможность распространяется и на неработающих пенсионеров при определенных условиях.
Для получения социального вычета важно, чтобы у пенсионера были родственники или супруги. Если на нужды пенсионера, такие как медикаменты или медицинские услуги, были потрачены средства, возврат средств могут получить его работающие родственники.
Киреева объясняет: "Пенсионер сам не может оформить этот вычет из-за своей нетрудоспособности. Однако его работающие родственники, такие как супруг или дети, могут это сделать."
Для осуществления возврата необходимо, чтобы родственник сохранил все чеки на приобретенные для пенсионера лекарства и услуги. Эти документы нуждаются в подаче в налоговую службу. Наибольшая сумма возврата составляет 15 600 рублей в год, хотя при дорогостоящем лечении лимитов нет.
Необходимо успеть оформить вычет своевременно
Киреев отметила важность подачи документов в налоговую службу в течение этого года, так как перенос возмещения на следующий год невозможен.
Подача подтверждающих документов возможна уже с 29 сентября, включая онлайн-формат. Это открывает новые перспективы для пенсионеров и их близких.
Таким образом, российские пенсионеры без постоянного заработка обрели новую форму государственной поддержки. Благодаря вычету, их работающие родственники смогут частично вернуть средства, потраченные на здоровье пожилых.