Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 9 октября

Пенсионеры в России могут обрадоваться новому указу, открывающему дополнительные возможности через их родных. По словам эксперта Анастасии Киреевой, даже те пожилые люди, которые уже не работают, теперь могут рассчитывать на налоговые вычеты.

Ранее такая льгота была доступна только официально трудоустроенным лицам, но теперь возможность распространяется и на неработающих пенсионеров при определенных условиях.