В Сыктывкаре осудят женщину, что работала курьером интернет-мошенников

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка, что "работала" курьером интернет-мошенников, предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Коми. Как уточнили в ведомстве, 36-летней горожанке инкриминируется участие в мошенничестве организованной группой в крупном размере согласно частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в мае 2023 года женщина присоединилась к преступной группе, которая занималась выманиванием денег у пожилых граждан через схему "Ваш родственник в беде".

Согласно указаниям куратора, она приезжала к пожилым людям и, не вступая в разговоры, забирала пакет с деньгами. После этого она должна была переводить средства на указанные ей счета через банкомат. За свою работу злоумышленница оставляла себе от 2, 5% до 5% от общей суммы хищений.

Таким образом, сыктывкарке удалось обмануть двух пенсионеров и похитить у них 261 тысячу рублей. Еще один пожилой мужчина заподозрил неладное и вовремя прервал контракт с мошенниками.