78-летняя сыктывкарка потратила на выплату компенсации более 50 тысяч рублей

В Сыктывкаре пожилая жительница отдала 53 тысячи рублей, надеясь получить компенсацию. Пенсионерка получила предложение вернуть деньги за неиспользованную путевку в санаторий. Об этом сообщает "БНК".

В полицию поступило заявление от 78-летней женщины о том, что ее обманули на 53 тысячи рублей. Женщина объяснила полицейским, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником социальной защиты, и сообщил о путевке в санаторий. Когда она отказалась от предложения, он предложил компенсацию, но для этого потребовал данные ее банковской карты и код из смс для якобы быстрого перевода денег.