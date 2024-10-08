78-летняя сыктывкарка потратила на выплату компенсации более 50 тысяч рублей
- 16:45 8 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре пожилая жительница отдала 53 тысячи рублей, надеясь получить компенсацию. Пенсионерка получила предложение вернуть деньги за неиспользованную путевку в санаторий. Об этом сообщает "БНК".
В полицию поступило заявление от 78-летней женщины о том, что ее обманули на 53 тысячи рублей. Женщина объяснила полицейским, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником социальной защиты, и сообщил о путевке в санаторий. Когда она отказалась от предложения, он предложил компенсацию, но для этого потребовал данные ее банковской карты и код из смс для якобы быстрого перевода денег.
Пропажу денег пенсионерка заметила лишь тогда, когда решила проверить поступление компенсации.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Напомним, жительницу столицы Коми обвиняют в мошенничестве. Женщина состояла в преступной группировке и выполняла роль курьера аферистов. Группа работала по схеме "Ваш родственник в беде", обманывая пожилых граждан. Сыктывкарка по продуманной преступной схеме приезжала к "жертвам" за деньгами.