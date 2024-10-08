За неделю 50 жителей Коми пострадали из-за дистанционных мошенников

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На прошлой неделе в подразделения полиции Коми поступило 50 заявлений от граждан, ставших жертвами мошеннических действий. Несмотря на то, что в 34 случаях люди были предупреждены о возможных дистанционных обманах, они все равно попались на уловки злоумышленников. Общий ущерб превысил 34 миллиона рублей, как сообщила пресс-служба МВД по Коми.

Чаще всего жертвы стремятся получить дополнительный доход через инвестиции, доверяя свои деньги незнакомым людям, обещающим высокий доход за короткий период. В результате эмоциональных и поспешных решений потерпевшие лишаются всех своих сбережений.

Так, мошенники убедили 56-летнего работника тепловой компании из Прилузского района перечислить деньги на частные счета для покупки акций. Счета были зарегистрированы в Эстонии и Великобритании. В итоге мужчине пришлось расстаться с 3, 3 миллиона рублей, из них 970 тысяч составляли личные сбережения, а более 2 миллионов рублей были заняты у родственников и друзей.

Еще один пострадавший — 53-летний житель города Сыктывкара, который, нарушив основы финансовой безопасности, потерял свыше 1 миллиона рублей. Он перевел 145 тысяч из своих накоплений финансовым "друзьям", контактировавшим с ним через мессенджер, а оставшуюся сумму взял в кредит.

Дважды удалось обмануть 77-летнюю жительницу Сыктывкара. Под предлогом возврата похищенных ранее средств, аферист, назвавшийся сотрудником биржевой компании, убедил её сделать перевод на 23 тысячи рублей. После этого он попытался выманить ещё денег, но женщина заподозрила неладное и сообщила в полицию. Правоохранительные органы настояли на прекращении финансирования мошенников и инициировали уголовное дело.

Популярным способом обмана остается также вымогательство денег под предлогом предотвращения оформления кредита на имя жертвы. Подобную схему использовали для обмана заместителя директора медицинской организации из Сыктывкара. Её напугали перспективой долговой ямы и убедили оформить "встречный" кредит для аннулирования предыдущего на 1, 2 миллиона рублей.