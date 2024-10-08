Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
- 17:03 8 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Любите хрустящие маринованные огурчики? Тогда приготовьте овощную закуску по этому простому рецепту. Вам понадобятся литровая банка и минимум усилий.
Ингредиенты
- Огурцы — 600 г
- Укроп — 1 зонтик
- Лавровый лист — 2 шт.
- Листья черной смородины и вишни — 3-4 шт.
- Соль — 2 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Уксусная эссенция 70% — 2 ч. л.
Способ приготовления
- Банку и крышку стерилизуйте.
- Промойте огурцы, срежьте кончики. Замочите в холодной воде на четыре часа.
- Засыпьте на дно банки лаврушку, укроп, смородиновые и вишневые листья. Следом выложите огурцы. Размещайте их вертикально вплотную друг к другу.
- Залейте овощи кипятком, оставьте на две минуты и перелейте воду в чистый сотейник или кастрюлю.
- Всыпьте в воду сахар, соль и добавьте эссенцию, перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Залейте огурчики горячим маринадом.
- Плотно закройте банку, переверните и заверните в полотенце. После остывания храните в холодильнике или погребе.
Хрустящие огурцы в банке 1 л готовы.