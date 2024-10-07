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В Коми вынесли приговор бывшей сотруднице больницы: она украла у пациентов более 78 тысяч рублей

В Коми вынесли приговор бывшей сотруднице больницы: она украла у пациентов более 78 тысяч рублейФото "Про Город"

В Республике Коми работница больницы восемь раз похищала деньги у пациентов и была приговорена к двум годам исправительных работ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Экс-сотрудницу Сосногорской центральной районной больницы признали виновной по делу о восьми кражах, общий ущерб от которых превысил 78 тысяч рублей.

Женщина, работавшая уборщицей, обнаружила, что в некоторых шкафчиках пациенты оставляют деньги или кошельки. Она дожидалась, когда палаты останутся пустыми, и похищала деньги. Всего она совершила шесть таких краж. Также сотрудница дважды забирала деньги, которые пациенты сдавали на хранение в больничный сейф.

"Общая сумма ущерба составила 78 210 рублей", – заявляют в сообщении.

Некоторую часть украденных денег жительница Коми вернула добровольно. Возбуждено уголовное дело, и суд признал ее виновной. Ей было назначено наказание в виде двух лет исправительных работ, а также взыскание ущерба в пользу пострадавших.

"Приговор еще не вступил в законную силу", – добавляется в сообщении.

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