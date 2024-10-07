Смочите тампон и протрите подмышки – блокирует запах пота на весь день
- 13:45 7 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Оказывается, обычная пищевая сода эффективно нейтрализует запахи, не уступая профессиональным дезодорантам. При этом раствор соды, приготовленный в домашних условиях, действительно не имеет запаха, в отличие от некоторых коммерческих средств.
Процесс изготовления натурального дезодоранта из соды очень простой и дешевый, ведь вам потребуется всего 1 столовая ложка этого продукта.
Просто смешайте ложку соды с 4 столовыми ложками воды и дезодорант готов.
Протирайте подмышки этим раствором с помощью ватного диска или распыляйте его при помощи пульверизатора. Также можно перелить этот раствор в пустую баночку от шарикового дезодоранта, вынув шарик и затем вернув его на место.
Попробуйте приготовить такой дезодорант самостоятельно и результат вас приятно удивит, пишет krasnoyarskmedia.ru.