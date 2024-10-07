В Сыктывкаре общественники выяснили причины переполняемости автобусов в эжвинском направлении
- 20:45 7 октября
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- Инесса Богатая
Контрольная группа Общественного совета Сыктывкара, при содействии администрации Эжвинского района, провела еще один рейд в ответ на жалобы от жителей города и Эжвы на плохую работу перевозчика по маршруту №33а, сообщает пресс-служба администрации города.
В утренний час пик с 7.30 до 8.30 группа наблюдала за остановками "3-ий микрорайон" и "ул. Весенняя", которые стали местом наибольшего числа жалоб от граждан на переполненность автобусов, из-за чего невозможно сесть и уехать на работу или учебу.
Оказалось, что нерегулярное движение автобусов на маршруте №33а вызывает скопление людей на остановках, и граждане вынуждены выбирать другие, уже переполненные автобусы №№18м и 54м. Проблема частично связана с тем, что из предусмотренных контрактом 12 автобусов на линию выходит значительно меньше. В результате жители вынуждены пытаться сесть на уже переполненные автобусы №18м и 54м.
В отчете общественников указано, что на остановке "3-ий микрорайон2 все три автобуса №33а были заполнены до отказа, а автобус, который должен был прийти в 7.54, вообще не появился. На "ул. Весенняя" автобусы также пришли переполненными, автобус с номером Е249Н прибыл не вовремя, а в 8.23 вообще не было автобуса.
Все собранные фото- и видеоматериалы, вместе с результатами анализа соблюдения расписания, переданы в городскую администрацию, которая планирует принимать меры в отношении перевозчика в соответствии с условиями контракта.