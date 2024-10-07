В Сыктывкаре общественники выяснили причины переполняемости автобусов в эжвинском направлении

Контрольная группа Общественного совета Сыктывкара, при содействии администрации Эжвинского района, провела еще один рейд в ответ на жалобы от жителей города и Эжвы на плохую работу перевозчика по маршруту №33а, сообщает пресс-служба администрации города.

В утренний час пик с 7.30 до 8.30 группа наблюдала за остановками "3-ий микрорайон" и "ул. Весенняя", которые стали местом наибольшего числа жалоб от граждан на переполненность автобусов, из-за чего невозможно сесть и уехать на работу или учебу.