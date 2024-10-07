“Для нас это оказалось самым выгодным решением”: почему стоит переоборудовать машину на ГБО

Фото ООО “МетанЭкоТранс”

35-летний житель Сыктывкара Александр собрался съездить с женой и двумя детьми в отпуск на Черное море. Зашел в интернет и ужаснулся, что прямой перелет на самолете стоит около 260 тысяч рублей на семью. В голову пришла вторая мысль — ехать на поезде. Но на нужные даты билетов не оказалось. — Дети ждали отпуск два года, младший не был на море ни разу, и поездка на юг была его мечтой, — поделился Александр.

Остался последний вариант — ехать на машине. Когда Александр рассказал о своих планах тестю, тот предложил главе семьи отправиться в поездку на его автомобиле, ведь он более вместителен и вдобавок машина оснащена газобаллонным оборудованием (ГБО метан). Тесть сказал, что на его автомобиле поездка выйдет гораздо более экономичной, чем на бензиновом. Сомнения Александра в безопасности авто на газу тесть развеял аргументами о том, что машина переоборудована на сертифицированной станции. Также выдано заключение лаборатории и изменения в конструкции автомобиля зарегистрированы в ГИБДД.

Сомнения и положительный итог

Александру не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к автомобилю. Ведь разницы между работой на бензине и на газе практически не было. В первые часы дороги Александра смущало малое количество метановых заправок (АГНКС) на трассе, но чем дальше семья ехала на юг, тем больше АГНКС встречалось на пути — примерно каждые 1,5-2 часа пути. Но даже если бы газ в автомобиле закончился, герои истории не остановились бы на трассе, так как в этом случае автомобиль продолжил бы ехать на бензине.

Успешно добравшись до Сочи, они разместились в отеле - и отдых начался. Морской бриз, теплый песок под босыми ногами и посещение достопримечательностей. Наличие автомобиля позволило гибко планировать маршруты своих путешествий, а сумма в чеках на заправках каждый раз радовала Александра.

— В нашей большой семье все расходы на дорогу умножаются на 4, поэтому поездка на машине с ГБО оказалась самым экономичным вариантом, — говорит Александр.

Отдых удался на славу. Не зря они приехали своим ходом, ведь это мобильность и свобода.

Встреча с друзьями

На обратном пути домой герои статьи заехали к друзьям семьи в гости, где их ждал уютный частный дом, вкусный ужин и приятная компания. Слово за слово, и глава дома узнал, что Александр приехал в гости на газовом авто.

Друг рассказал, что в южных регионах популярность машин на метане очень высока и хорошо развита инфраструктура: открываются новые АГНКС и сервисы по установке и обслуживанию ГБО. Многие автовладельцы, покупая новые автомобили в салоне, в первую неделю отдают их на установку ГБО, так как экономия от использования метана очень значительна.

Мифы о взрывоопасности газовых машин, о запахе в салоне и о кустарной установке в южных регионах давно развеяны и автовладельцы не боятся использовать газомоторные автомобили. К слову, техническое обслуживание ГБО нужно проводить 1 раз в год или 10 000 километров.

Все хорошо отдохнули и в подарок получили домашние южные напитки. Выспавшись, семья поехала дальше.

Решение, изменившее жизнь

По приезду домой загорелым и отдохнувшим, отец двоих детей посчитал расходы на дорогу и всерьез задумался об установке ГБО на свой автомобиль. Взвесив все за и против переоборудования на метан, Александр решил посчитать, сколько же он сможет сэкономить за год?

Потратив 5 минут на поиск информации и еще 5 минут на простые подсчеты, мужчина получил экономию в 75 300* рублей и это всего за один год!

Сумма экономии стала основным аргументом в пользу метана. На семейном совете было принято решение об установке ГБО. Разузнав у тестя, друзей и в интернете, куда лучше обратиться, Александр выбрал для себя Центр ГБО ООО “МЭТР”. Герой статьи попросил тестя подробнее рассказать о его опыте переоборудования автомобиля.

Мужчина рассказал о том, что установил ГБО в начале 2024 года, так как ему приходится много ездить по работе на своем автомобиле и расходы на топливо сильно бьют по его бюджету. Узнав, что в городе открылся Центр ГБО ООО “МЭТР”, тесть позвонил, узнал необходимую информацию, записался на переоборудование и вскоре стал счастливым обладателем автомобиля на метане. После установки ООО “МЭТР” дал клиенту гарантию на 30 000 километров или на один год.

Вторая причина, почему выбор пал именно на них — скидка на сумму государственной субсидии в размере 64 000,00 рублей.

Приятным бонусом для тестя Александра стала возможность снизить цену на 10% за 1 м3* на заправочных станциях по маркетинговой программе ООО “Газпром газомоторное топливо”.

Впечатленный рассказом тестя, уже через неделю довольный Александр заправлял свой автомобиль на газовой заправке.

3 причины установки ГБО в ООО “МЭТР”

Сертифицированная установка квалифицированными сотрудниками

Получение клиентом скидки на сумму государственной субсидии

Возможность получить скидку в размере 10%** на метан на заправочных станциях по маркетинговой программе ООО “Газпром газомоторное топливо” и у их партнеров.

О компании

ООО “МЭТР” работает по франшизе АО “РариТЭК-Холдинг” – признанному лидеру рынка газомоторных транспортных средств. В Сыктывкаре у компании есть собственный сервис по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования (Центр ГБО). Поэтому автовладельцы могут легко установить ГБО и обслуживать его.

Специалисты Центра ГБО также готовы оказать услуги по получению заключения испытательной лаборатории и подготовить полный пакет документов для регистрации ГБО в ГИБДД.

Свяжитесь со специалистами ООО “МетанЭкоТранс” уже сегодня и узнайте все нюансы о переоборудовании вашего автомобиля по телефону: 8(8212)34-07-34. Или пишите в личные сообщения группы: https://vk.com/club223613270.

Адрес в Сыктывкаре: Ухтинское шоссе, 29/8.

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*При ежегодном пробеге автомобиля равном 35 000 км.