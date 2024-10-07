С 8 октября каждый день штраф по 1000 рублей – всех, у кого есть батарея в квартире, ждёт неприятный сюрприз

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Фото из архива "Про Город"

Эксплуатация тепловой энергии без официального соглашения с поставщиком может повлечь за собой серьезные финансовые убытки для пользователей. Незаконное использование тепла может вызвать дополнительные затраты. Чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями, следует учитывать правовые нормы и действовать в рамках законодательства, сообщает источник.

Что происходит при отсутствии договора на использование тепла

Одним из основных последствий потребления тепла без договора является расчет объема потребленной энергии не по фактическим данным, а на основании средних значений. Это приводит к тому, что стоимость устанавливается на основе максимальных нагрузок, даже если реальное потребление оказалось меньше. В результате итоговая цена может превысить количество использованного тепла.

В некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург, за несоблюдение норм потребления могут применяться повышенные коэффициенты к тарифам. Это увеличивает расходы на тепловую энергию для пользователей без договора либо при превышении установленных объемов.

Ответственность и наложение штрафов

Без заключенного договора на потребление тепла законодательством предусмотрены административные меры, включая штрафы и требование возместить убытки поставщику. Размер компенсации может достигать до полутора раз от стоимости использованной энергии.

Следует подчеркнуть, что при отсутствии договора расчет производится за весь период с момента последней проверки и может охватывать до трех лет. Если проверки не осуществлялись длительное время, итоговые суммы могут оказаться значительной финансовой нагрузкой для потребителя.

Как избежать сложностей

Чтобы избежать таких последствий, необходимо своевременно оформить договор с поставщиком тепла. Это позволит контролировать реальное потребление энергии и оплачивать соответствующие объемы, а не максимальные показатели. Договор также дает возможность использовать измерительные приборы для точности расчетов и предотвращения переплат.